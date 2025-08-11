Auxílio Gás de agosto de 2025: veja calendário com datas de pagamento

O valor concedido equivale a 100% do preço médio nacional de um botijão de 13 kg, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito ao benefício, a renda mensal por pessoa do núcleo familiar deve ser de até meio salário mínimo. Quem já é atendido pelo Bolsa Família ou por outros programas sociais do governo também está dentro dos critérios.

O repasse é feito diretamente em contas bancárias comuns ou digitais. Caso o beneficiário não possua conta ativa, a Caixa Econômica Federal cria automaticamente uma poupança social digital. O valor fica disponível para saque por até 120 dias após o depósito.