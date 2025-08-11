Brasil manda recado a outros países com carta à OMC, diz Leonardo Trevisan

O Brasil mandou um recado a outros países, de que eles podem ser os próximos, ao enviar carta à OMC questionado as medidas tarifárias do presidente Donald Trump, afirmou o professor de relações internacionais Leonardo Trevisan em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.



O Brasil está ponderando para uma série de países, e o alerta na OMC tem o seguinte sentido: 'olha o que nos aconteceu, você pode ser o próximo'.

Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, pensa na situação da Suíça, por exemplo. Suíça é um país rico, foi taxado em 39%. Quando a gente olha para isso, a ação brasileira da OMC tem esse sentido.