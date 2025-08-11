Calendário do Bolsa Família: veja datas de pagamento do benefício em agosto

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a agosto já têm início definido, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário segue a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do beneficiário.

O repasse é realizado nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A única exceção é em dezembro, quando o cronograma é adiantado para que o valor seja pago antes do Natal, encerrando-se no dia 10.