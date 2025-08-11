Calendário do Bolsa Família: veja datas de pagamento do benefício em agosto

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a agosto já têm início definido, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
O que aconteceu
O calendário segue a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do beneficiário.
O repasse é realizado nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A única exceção é em dezembro, quando o cronograma é adiantado para que o valor seja pago antes do Natal, encerrando-se no dia 10.
Datas de pagamento - agosto de 2025
- Final 1: 18/08
- Final 2: 19/08
- Final 3: 20/08
- Final 4: 21/08
- Final 5: 22/08
- Final 6: 25/08
- Final 7: 26/08
- Final 8: 27/08
- Final 9: 28/08
- Final 0: 29/08
Calendário anual de repasses
- Agosto: 18 a 29
- Setembro: 17 a 30
- Outubro: 20 a 31
- Novembro: 14 a 28
- Dezembro: 10 a 23
Tipos de benefícios dentro do programa
Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por membro da família;
Complementar (BCO): Parcela adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por núcleo familiar;
Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;
Variável Familiar (BVF): R$ 50 extras para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;
Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 7 meses - pagamento inicia em setembro.
Regras para permanência no Bolsa Família
O recebimento do benefício exige o cumprimento de compromissos nas áreas de saúde e educação, como:
Garantir frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;
Realizar o acompanhamento pré-natal das gestantes;
Monitorar o crescimento e estado nutricional de crianças menores de 7 anos;
Manter a vacinação em dia conforme o calendário oficial.
O descumprimento dessas exigências, como a falta de matrícula escolar ou atraso na imunização, pode resultar na suspensão temporária do pagamento.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.