Chilli Beans não usará mais dólares em negócios com a China, diz CEO

A Chilli Beans deixará de utilizar o dólar americano nas transações com fornecedores chineses e passará a adotar o renminbi, moeda oficial do país asiático. A decisão foi divulgada pelo fundador e CEO, Caito Maia, no podcast "De Frente com CEO", da revista Exame.

O que aconteceu

Segundo Caito Maia, a mudança já resultou em ganhos significativos para a empresa, especialmente no câmbio. Com a decisão, a Chilli Beans busca promover uma parceria comercial mais direta e favorável com o mercado chinês.