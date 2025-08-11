Diamantes de laboratório aquecem mercado: como são feitos e quanto custam?

Enquanto diamantes naturais são formados em um processo que dura milhões de anos dentro da Terra, empresas conseguem produzi-los em quatro ou oito semanas. São as gemas sintéticas, feitas em laboratórios, que têm aquecido o mercado e atraído o interesse de algumas empresas.

Como são feitos?

Os laboratórios buscam imitar as condições naturais para criar diamantes. Na natureza, o calor e alta pressão no interior do planeta formam a pedra preciosa. Na produção sintética, reatores são carregados de gases carbônicos, como metano, e o cristal se desenvolve também sob pressão e calor. Ali, eles crescem numa velocidade muito mais acelerada.

Tecnologia é usada desde os anos 1950. Antes, era destinada apenas ao uso industrial, porque a dureza e resistência da pedra à temperatura permitem a aplicação dela como ferramentas de corte ou como lentes em óptica de laser. Mas só recentemente passou a ser disseminada no mercado de joalheria.