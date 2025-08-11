Assine UOL
Economia

Diamantes de laboratório aquecem mercado: como são feitos e quanto custam?

Do UOL, em São Paulo
Anel de diamante artificial criado pela Diamond Foundry
Anel de diamante artificial criado pela Diamond Foundry Imagem: Divulgação/Diamond Foundry

Enquanto diamantes naturais são formados em um processo que dura milhões de anos dentro da Terra, empresas conseguem produzi-los em quatro ou oito semanas. São as gemas sintéticas, feitas em laboratórios, que têm aquecido o mercado e atraído o interesse de algumas empresas.

Como são feitos?

Os laboratórios buscam imitar as condições naturais para criar diamantes. Na natureza, o calor e alta pressão no interior do planeta formam a pedra preciosa. Na produção sintética, reatores são carregados de gases carbônicos, como metano, e o cristal se desenvolve também sob pressão e calor. Ali, eles crescem numa velocidade muito mais acelerada.

Tecnologia é usada desde os anos 1950. Antes, era destinada apenas ao uso industrial, porque a dureza e resistência da pedra à temperatura permitem a aplicação dela como ferramentas de corte ou como lentes em óptica de laser. Mas só recentemente passou a ser disseminada no mercado de joalheria.

Produto sintético é igual ao natural. Diamantes artificiais não são como as imitações feitas de vidro, mas têm as mesmas propriedades químicas e ópticas daqueles extraídos da natureza.

Produção de diamantes sintéticos na Índia
Produção de diamantes sintéticos na Índia Imagem: Sam Panthaky/AFP

Diamante de laboratório é mais barato. Atualmente, um diamante sintético de três quilates custa 7% do valor de um natural equivalente, segundo o analista Paul Zimnisky. Nos EUA, os sintéticos representam 17% do mercado de varejo em volume —ante 3% em 2020— e mais da metade das alianças de noivado.

Em tese, são mais sustentáveis, mas há dúvidas. Os produtores de diamantes sintéticos alegam que as gemas geram menos carbono e menor impacto ambiental. Mas a produção demanda muita energia e levanta discussões sobre se seria mesmo menos agressiva do que a exploração mineral.

Interesse do mercado

Índia e China são referências quando se fala de diamantes. É na cidade de Surat, no oeste da Índia, que 90% dos diamantes do mundo são lapidados e polidos. A exportação de diamantes sintéticos do país triplicou em valor entre 2019 e 2022, enquanto os volumes exportados subiram cerca de 25% entre abril e outubro de 2023. Já a China responde por mais de 70% dos diamantes sintéticos usados em joalheria no mundo.

Estamos vendo um pequeno grupo de grandes produtores na China e na Índia aumentando a produção com processos melhores e mais rápidos e, cada vez que fazem isso, o custo por unidade fica menor. Paul Zimnisky, ao The New York Times

Relógio Tag Heuer Carrera Plasma com diamantes cultivados em laboratório
Relógio Tag Heuer Carrera Plasma com diamantes cultivados em laboratório Imagem: Denis Balibouse/Reuters - 27/03/2023

De janeiro de 2015 a janeiro de 2025, os preços caíram 85%, disse o especialista. "Hoje, você pode comprar um belo diamante redondo de um quilate, cultivado em laboratório, por US$ 900 (R$ 4.895). O equivalente natural custaria cerca de US$ 5.000 (R$ 27.200). Um sintético de três quilates custaria cerca de US$ 4.000 (R$ 21.757), e o natural, entre US$ 50 mil (R$ 272 mil) e US$ 60 mil (R$ 326,3 mil). Portanto, agora eles estão custando cerca de 90% menos que o natural."

Empresas brasileiras adotaram o material sintético. A GAEM, fundada em 2021, trabalha exclusivamente com diamantes feitos em laboratório e com ouro 18 quilates reciclado em todas as suas joias. Os diamantes vêm de laboratórios no exterior, têm certificado e origem de procedência. A rede de joalheria Vivara também oferece uma linha de produtos com gemas sintéticas.

