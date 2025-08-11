Salário mínimo atualizado 2025: veja valor do piso nacional

O salário mínimo nacional reajustado começou a ser creditado na conta dos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, com valor atualizado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste esteja em vigor desde janeiro, o depósito ocorreu apenas neste mês porque os salários são pagos no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a correção passou a aparecer no contracheque de fevereiro.

O salário mínimo corresponde ao valor mínimo mensal que um trabalhador pode receber pelo exercício de uma atividade remunerada, servindo também como referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.