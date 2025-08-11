Governo alerta que agentes não fazem visita domiciliar para negar benefício

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou uma nota para informar que um vídeo que circula nas redes sociais sobre o procedimento de visita a domicílio —cuja avaliação determinaria se o benefício social será negado ou não ao cidadão— não é uma ação de agentes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

O que aconteceu

A pasta alerta que o procedimento ocorre por meio de outros órgãos e apenas quando o beneficiário aciona a justiça para ter acesso aos benefícios. O alerta de fake news foi divulgado no último sábado (9).

O MDS informa que as visitas domiciliares realizadas pelos trabalhadores das unidades do SUAS têm como único objetivo a coleta de informações para o Cadastro Único. O serviço é feito por meio da estratégia de Busca Ativa, que visa localizar e incluir todas as famílias de baixa renda no CadÚnico e atualizar os dados já cadastrados.