'O importante é afastar a bola da pequena área', diz Galípolo sobre a Selic

"Estamos olhando os sinais da economia", afirmou o presidente do BC. Ao mencionar as razões para a interrupção do ciclo de sete altas consecutivas da taxa Selic, Galípolo afirmou que a percepção é de que o atual patamar dos juros é restritivo o suficiente para direcionar a inflação à meta. Ele cita que o Copom vê a política monetária funcionando no crédito, mas reconhece a "resiliência" do mercado de trabalho. "Independentemente do que ocorrer, o Banco Central não vai se desviar um milímetro do que é a defesa da moeda e do valor da moeda do país", reforçou.

Presidente do BC avaliou que expectativas seguem em patamar "bastante incômodo". Ele considerou que as estimativas para o final deste ano e do próximo demandam vigilância do Banco Central. Para Galípolo, as incertezas vão resultar na manutenção dos juros em um patamar bastante restritivo "por um tempo prolongado". "As caudas estão mais gordas do ponto de vista dos riscos", afirmou.

Ele comemorou as avaliações favoráveis à credibilidade do BC. Galípolo enfatizou que 90% dos economistas relatam que a autoridade monetária permanece no caminho correto. "Ainda assim, não enxergamos ainda as expectativas de médio e longo prazo produzirem uma convergência para a meta como é desejado do ponto de vista do mandato do Banco Central", avaliou.

'Tarifaço'

Galípolo comentou que o Brasil reduziu a dependência dos EUA. O presidente do BC analisou os cenários em meio à cobrança de 50% sobre centenas de produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos. Na avaliação de Galípolo, o Brasil optou por uma política comercial mais diversificada nos últimos anos, o que vai limitar os impactos das novas taxas. "Aquilo que era visto como uma desvantagem passou a ser visto como uma proteção", analisou.