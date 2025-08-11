Reunião com governo dos EUA é cancelada após ação da direita, diz Haddad

EUA estão mudando sua relação com o mundo. O ministro afirma que, na sua visão, os EUA estão mudando sua relação com o mundo e que não se trata de uma questão ideológica. "Não é uma questão ideológica, governos mais amigos ou menos amigos. O que ele esta fazendo com a Índia mostra que é uma mudança de postura geopolítica", disse.

MP trará recursos que vão do financiamento às compras públicas. Haddad elencou algumas das medidas previstas na Medida Provisória que será apresentada pelo governo para ajudar os setores atingidos pelo tarifaço. "Tem linhas de financiamento, questão tributária e tem compras governamentais. Estamos autorizando o poder público a fazer determinadas aquisições quando cabe".

Manutenção de empregos está prevista, mas há flexibilidade. Segundo o ministro, a MP prevê a manutenção dos empregos para as empresas auxiliadas, mas o governo entende que nem todas conseguirão atender a essa demanda. "A manutenção de empregos está previsto na MP, obviamente teremos empresas que não poderão garantir, e a MP flexibiliza em alguns casos, com outros tipos de contrapartida. A MP tem que ter certa flexibilidade. São mais de 10 mil empresas, não vamos conseguir colocar todo mundo na mesma moldura."

Pacote de ajuda a exportadores terá medidas estruturais. Haddad disse ainda que dentre as medidas apresentadas ao presidente Lula para ajudar os exportadores afetados pela tarifa de Trump há medidas estruturais que vão beneficiar as exportações brasileiras. "Para atendermos o exportador, incluímos na MP duas mudanças que envolvem o Fundo de Garantia para Exportações. Estamos fazendo uma reestruturação no FGE para garantir que toda empresa brasileira que tiver vocação de exportar vai ter instrumentos modernos para fomentar a exportação para o mundo inteiro, porque muitas empresa vão ter que mudar de destinos".

Fala de Tarcísio sobre negociação entre Lula e Trump é "no mínimo ingênua", disse Haddad. Tarcísio cobrou recentemente uma ligação entre Lula e Trump para negociar sobre o tarifaço. "A afirmação do governador é no mínimo ingênua. De uma pessoa que talvez ainda não tenha o traquejo das relações internacionais", disse Haddad. "Não funciona assim. Quando dois chefes de estado se falam, existe uma preparação prévia para que a reunião resulte na melhor condição de negociação para os dois países. Quando três ministros não estão conseguindo sequer sentar à mesa para dialogar, quando se encontra esse tipo de resistência, em função da atuação de pseudo brasileiros em Washington, penso que o governador está sendo um pouco ingênuo".