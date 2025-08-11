Calendário do INSS em agosto: veja datas de pagamento dos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a agosto de 2025. Os repasses seguirão a numeração final do benefício (ignorando o dígito verificador após o traço), preservando o formato já adotado para manter a organização e a agilidade no processo.

O que aconteceu

Para segurados que recebem até um salário mínimo, os depósitos ocorrerão entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já para quem recebe acima do piso nacional, o crédito será feito entre 1º e 5 de setembro.

O INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos, sendo cerca de 28,2 milhões destinados a quem ganha até o salário mínimo e aproximadamente 12,3 milhões a beneficiários com rendimentos superiores.