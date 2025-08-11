Leilão de imóveis do Santander tem terreno de R$ 50 mil e mansão de R$ 5 mi

O Banco Santander realiza um leilão de imóveis nesta terça-feira (12), a partir das 11h (de Brasília), em parceria com a Biasi Leilões.

O que aconteceu

São 257 imóveis no total, que incluem salas comerciais, apartamentos, casas e terrenos. Os Interessados devem realizar cadastro gratuito na Biasi Leilões; os imóveis já estão abertos para lance na plataforma.

O imóvel de menor valor é um terreno na cidade de Pérola (PR). Ele tem 587 m², fica em um condomínio e tem lance inicial de R$ 50 mil.