CNI fará missão empresarial aos EUA em setembro para negociar tarifaço

O presidente Lula se reúne na tarde de hoje com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, para definir os últimos detalhes do pacote de medidas de contingenciamento para amenizar os impactos das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras.

O governo calcula que um terço das empresas que exportam para os EUA será afetado pelo tarifaço. A reunião está marcada para as 17h e há a expectativa de que as medidas sejam anunciadas ainda hoje.

Na entrevista ao Mercado Aberto, Lamego disse que a CNI encaminhou ao governo uma proposta para mitigar os danos causados aos empresários.

A gente entende que essa é uma agenda que a gente precisa continuar a dialogar. A cerca de 15 dias também a CNI encaminhou um pacote ao governo de medidas compensatórias que tem a ver com aumentos dos prazos de empréstimo, de capital de giro, a revisão dos créditos de exportação.

São 8 medidas como um todo, e nós estamos esperando, estamos aguardando a divulgação do pacote de socorro, para verificar como que isso vai se dar na prática, porque as nossas empresas estão muito preocupadas com tudo isso.

Frederico Lamego

