MP-SP abre concurso com 15 vagas e salário de R$ 13,5 mil; veja detalhes

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) publicou o edital de um concurso que oferece 15 vagas imediatas para o cargo de analista de promotoria.

O que aconteceu

O salário inicial é de R$ 13.581,75, com carga horário de trabalho de 40 horas semanais. Além da remuneração mensal, o MP-SP ainda oferece benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.450,00, auxílio-transporte de R$ 17,80 (valor por dia) e auxílio-saúde de R$ 2.037,26.

As inscrições começam na quinta-feira (14), vão até o dia 15 de setembro e são feitas pelo site da Vunesp, banca responsável pela organização do concurso. A taxa para participar do concurso é de R$ 181.