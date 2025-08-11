Pacote contra tarifaço pode baixar inflação no Brasil, diz economista

Vejo, talvez, para café e carnes algum impacto positivo de médio prazo. Claro, tudo isso é transitório; a longo prazo, a estrutura de oferta se ajusta e não sobra impacto. Samuel Pessôa, economista da FGV

Pessôa explicou que este cenário tem mais chances de se concretizar caso o governo federal não eleve o tom e decida sobretaxar as mercadorias importadas dos EUA.

Daqui a um ano e três meses, teremos uma eleição. Nesse horizonte de tempo, se o governo brasileiro não retaliar e não impuser tarifas sobre as exportações dos EUA, o efeito líquido desse imbróglio todo será uma redução da inflação. Samuel Pessôa, economista da FGV

