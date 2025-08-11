Quando é o próximo pagamento do PIS? Veja data de depósito em agosto

Os trabalhadores que comemoram aniversário nos meses de novembro e dezembro já têm data definida para o recebimento do abono salarial de 2025. De acordo com o calendário oficial, os depósitos para esse grupo começam em 15 de agosto, marcando o encerramento do cronograma de pagamentos do benefício neste ano.

Quem pode receber o abono?

Para ter direito, é necessário ter trabalhado com carteira assinada — no setor privado ou como servidor público — por, no mínimo, 30 dias ao longo de 2023. Além disso, a remuneração média mensal naquele ano não pode ter ultrapassado dois salários mínimos (equivalente a R$ 2.640,00), e o trabalhador deve estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Os dados de vínculo empregatício precisam ter sido corretamente enviados pelo empregador, seja pela RAIS (até 15 de maio de 2024) ou pelo sistema eSocial (até 19 de agosto de 2024), conforme o tipo de contrato.