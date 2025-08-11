Quem pode ser dono de cartório no Brasil? Saiba o que é preciso

No Brasil, ser dono de um cartório — ou titular de serventia — não é algo que acontece por indicação ou herança. É preciso atender a requisitos específicos e passar por concurso público. A lei define regras claras, que envolvem formação, experiência e boa conduta.

Quem pode ser dono de cartório no Brasil?

Para ser titular, é preciso passar em concurso. O ingresso na área de cartórios é regulamentado pela Constituição Federal e exige aprovação em concurso público de provas e títulos. A lei ainda diz que nenhum cartório pode ficar sem titular por mais de seis meses sem que seja aberto um concurso para preencher a vaga.

Requisitos básicos são obrigatórios. Entre as exigências estão: nacionalidade brasileira, capacidade civil, quitação com obrigações eleitorais e militares, diploma de bacharel em direito e "conduta adequada" para o exercício da profissão.