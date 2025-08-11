Sem pânico, produtores de café se preparam para expandir exportações

Produtores podem agir de forma estratégica. "Precisamos ir em busca de novos mercados, estocar parte dos grãos que não forem escoados e aproveitar que os estoques estão relativamente baixos e fazer uma recomposição", afirma Luciano Nakabashi, professor de Economia da Universidade de São Paulo (FEA/USP). No momento, os estoque de café do Brasil estão baixos, e a ideia é que o país possa repor esses estoques e formar uma reserva com a redução de venda pro EUA. "Mesmo que as tarifas permaneçam por longos períodos, o café brasileiro vai naturalmente escoando para outros mercados", diz.

Apoio chinês

A China acaba de anunciar a habilitação de espaços de armazenagem para 183 exportadores de café brasileiro - uma questão burocrática que deve agilizar os processos.

O Cecafé indica que o mercado chinês de café está em expansão - o país do chá já conta com 50 mil cafeterias e vem ganhando adeptos entre os mais jovens.

A Embaixada da China em Brasília postou na terça-feira um lembrete de que o "queridíssimo café brasileiro" vem marcando presença no país asiático, fruto das relações bilaterais entre as duas nações.

"O café não é uma bebida comum na China como é no Brasil ou nos EUA, mas os chineses têm um grande potencial de crescimento para o consumo, ainda mais quando se considera o tamanho da população. É um mercado que pode, ao longo do tempo, se tornar muito importante", afirma o professor da USP.