Amanda Klein: Trump joga o Brasil no colo da China

Haddad disse que a reunião com Bessent foi desmarcada após uma entrevista pública de Eduardo Bolsonaro, em que o filho do ex-presidente disse que agiria para que o encontro não ocorresse. A reunião foi cancelada por e-mail, sem previsão para nova data. Segundo o ministro, a justificativa foi falta de agenda.

O Brasil está sob ataque de brasileiros. É a sabotagem do país por alguém com mandato parlamentar, eleito para defender os interesses do Brasil. Não há precedentes para essa situação. Ou talvez haja: o golpe militar de 1964 com aval dos americanos. O governo Trump se alimenta de informações da oposição ao passo que interdita os canais diplomáticos e oficiais que de fato comandam o país.

Voltando ao Brasil, o ex-secretário de Comércio Welber Barral disse que o cancelamento da reunião com Bessent é uma pena, porque ele é um dos poucos que influenciam Trump. Segundo Barral, reflete o fato de que o Brasil não é uma prioridade quando comparado a México, China e Canadá.

A China, aliás, que começou a guerra comercial como a grande rival geopolítica dos Estados Unidos, na teoria o verdadeiro e maior alvo da ira de Trump, ganhou ontem mais 90 dias de trégua. Enquanto nós seguimos com tarifa de 50% e à espera de um plano de socorro para os setores atingidos: linhas de crédito, adiamento de impostos, programa de manutenção do emprego e compra governamental de produtos agrícolas.

Amanda Klein

