Bolsa Família de agosto de 2025: veja calendário de pagamentos do benefício

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto já têm data marcada para começar, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
O que aconteceu
O calendário segue o último número do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão dos beneficiários. Os depósitos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada.
A única exceção acontece em dezembro, quando os repasses são antecipados para garantir o recebimento antes do Natal, com encerramento no dia 10.
Datas de liberação em agosto - conforme o final do NIS
- NIS final 1: 18/08
- NIS final 2: 19/08
- NIS final 3: 20/08
- NIS final 4: 21/08
- NIS final 5: 22/08
- NIS final 6: 25/08
- NIS final 7: 26/08
- NIS final 8: 27/08
- NIS final 9: 28/08
- NIS final 0: 29/08
Calendário anual de pagamentos do Bolsa Família
- Agosto: 18 a 29
- Setembro: 17 a 30
- Outubro: 20 a 31
- Novembro: 14 a 28
- Dezembro: 10 a 23
Quais benefícios fazem parte do Bolsa Família?
O programa contempla diferentes parcelas, de acordo com a composição e as necessidades das famílias registradas:
Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 para cada membro da família;
Complemento (BCO): Valor adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por família;
Primeira Infância (BPI): R$ 150 a mais para cada criança com até 6 anos de idade;
Variável Familiar (BVF): R$ 50 adicionais para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;
Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 7 meses — com início dos repasses previsto para setembro.
Regras para permanecer no programa
Para continuar recebendo o benefício, os responsáveis devem seguir algumas condições nas áreas de saúde e educação, como:
Garantir a matrícula e a frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;
Realizar o acompanhamento do pré-natal em caso de gravidez;
Monitorar o crescimento e o estado nutricional de crianças menores de 7 anos;
Manter o calendário vacinal atualizado, conforme as orientações do Ministério da Saúde.
Importante: O não cumprimento dessas exigências — como ausência escolar ou vacinação em atraso — pode resultar na suspensão temporária do pagamento. Por isso, é fundamental ficar atento às obrigações e datas para evitar bloqueios.
