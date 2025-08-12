Bolsa Família de agosto de 2025: veja calendário de pagamentos do benefício

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto já têm data marcada para começar, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário segue o último número do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão dos beneficiários. Os depósitos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada.

A única exceção acontece em dezembro, quando os repasses são antecipados para garantir o recebimento antes do Natal, com encerramento no dia 10.