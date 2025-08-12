CadÚnico responde por 80% dos empregos com carteira no 1º semestre de 2025

Oitenta por cento das vagas formais geradas no Brasil no primeiro semestre de 2025 foram preenchidas por pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), segundo o Governo.

O que aconteceu

Foram criados 1,22 milhão de empregos com carteira assinada neste período, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Deste total, 977 mil foram ocupados por pessoas inscritas no CadÚnico, principal ferramenta de identificação de famílias em situação de vulnerabilidade.

Mulheres em alta. As mulheres representam 52,9% do saldo de vagas entre os inscritos no CadÚnico, com 55,5% (2.737.997) das admissões. Os homens representam 47,1% do saldo de empregos no CadÚnico, com 44,5% (2.196.442) nas contratações.