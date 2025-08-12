Dólar cai a R$ 5,41, e Bolsa sobe 1,33% após inflação nos EUA e no Brasil

Valorização do real está em linha com o exterior. No mesmo horário, o índice DXY, que mede a força do dólar frente a uma cesta de seis moedas de países ricos, recuava 0,11%, aos 98,40 pontos.

Já o Ibovespa abriu os primeiros negócios do dia em alta. O principal índice acionário da Bolsa de Valores subia 1,33%, aos 137.431 pontos, às 10h27.

A movimentação dos ativos de hoje está relacionada à divulgação dos dados de inflação no Brasil e nos EUA. A espera pelos indicadores adicionou cautela no pregão de ontem que encerrou com o dólar em ligeira alta e a Bolsa em queda de 0,21%, aos 135.623 pontos. O recuo da Bolsa brasileira se acelerou ontem após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmar que a reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi cancelada "após articulação da extrema-direita brasileira".

Hoje, contudo, o mercado reforça as apostas por corte de juros nos EUA. O CPI, principal índice de inflação do país, registrou alta de 0,2% em julho na comparação com o mês anterior, desacelerando após a alta de 0,3% de junho, segundo informações divulgadas pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado veio em linha com o consenso de mercado.

IPCA de julho subiu para 0,26%, com a energia elétrica puxando a alta. O índice oficial de inflação brasileira está levemente acima da alta de 0,24% registrada em junho, segundo o IBGE. Pelo terceiro mês seguido, a energia elétrica residencial foi o principal fator de pressão, respondendo sozinha por 0,12 ponto percentual do resultado.