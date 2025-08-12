Economista: Brasil precisa diversificar mercados na Ásia para além da China

Diante da crise comercial com os Estados Unidos, o governo brasileiro precisa seguir na direção de diversificar os mercados na Ásia para além da China, avaliou José Roberto Mendonça de Barros, economista da MB Associados, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.
Essa instabilidade milita, tudo isso milita contra os Estados Unidos. Por outro lado, a Ásia é a área global que continua crescendo mais, então o interesse brasileiro, no meu entender, não é só apenas aumentar o seu relacionamento com a China, que vai acontecer naturalmente.
O que nós precisamos é diversificar, e estamos indo nessa direção, em vender muito mais para a Ásia. Nós estamos abrindo mercados no Vietnã, nas Filipinas, em todas as outras regiões, e isso é positivo. Pena que reduz nos Estados Unidos.
José Roberto Mendonça de Barros, economista
O presidente Lula (PT) telefonou para o presidente da China, Xi Jinping na noite de ontem (11). Eles trocaram impressões sobre a atual conjuntura internacional e os esforços de paz entre Rússia e Ucrânia. A conversa ocorre em meio ao tarifaço imposto por Donald Trump. No Brasil, uma taxa adicional de 40% sobre os produtos já sujeitos a tarifa de 10% começou a valer.
O resultado global continua sendo de incerteza, vai ser muito ruim para os americanos, para a economia americana como um todo.
E, eu não tenho dúvida, o Trump não conseguirá levar de forma significativa a indústria de volta para os Estados Unidos.
José Roberto Mendonça de Barros, economista
