Quem é o executivo da Fast Shop preso hoje em São Paulo

O executivo foi preso em um apartamento em São Paulo na manhã de hoje. Ele é alvo de uma operação contra suspeitos de favorecer empresas do setor de varejo em troca de propinas em São Paulo. Além dele, foram presos também o empresário Sydney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, e um fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo, identificado como Artur Gomes da Silva Neto.

Sidney e Mario fariam parte de um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários do Departamento de Fiscalização da Secretaria Estadual da Fazenda de SP. A Ultrafarma e a Fast Shop foram procuradas via assessoria de imprensa, mas não responderam.

Mandado de prisão temporária tem prazo de cinco dias. Os investigados podem responder por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo é suspeito de movimentar R$ 1 bilhão em propina. Ele é suspeito de facilitar que empresas pedissem crédito tributário, segundo o MP. Segundo investigadores, era responsável por "dar o caminho das pedras" para o esquema de corrupção.

Esquema funcionava desde 2021 com as companhias contratando uma empresa de fachada no nome da mãe de Artur, segundo o MP. Segundo as investigações, a empresa de fachada prestava serviços tributários. Artur orientava as companhias e chegava a compilar documentos que as empresas deveriam enviar à Secretaria da Fazenda para pedir ressarcimento de créditos, acelerando o processo para quem pagava a propina.