Haddad: Novas regras de tributação são necessárias para cumprir arcabouço

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu hoje a Medida Provisória (MP 1.303/2025) como um meio essencial para o cumprimento das metas do arcabouço fiscal e para fechar o Orçamento de 2026, que prevê superávit primário de 0,25% do PIB (Produto Interno Bruto).
O que aconteceu
O ministro da Fazenda participou hoje da comissão mista que analisa a Medida Provisória (MP 1303/25). O colegiado foi instalado em julho e tem como presidente o senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) como relator. Haddad abriu hoje os trabalhos da comissão que pode aprovar ou não as novas regras de tributação sobre aplicações financeiras e ativos virtuais.
Quem não pagava imposto está sendo chamado a contribuir. Vamos distribuir a carga de forma justa, sem penalizar a população de baixa renda.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda, na comissão mista
"O objetivo é sair da armadilha do déficit crônico que nos acompanha desde 2015", disse Haddad. O ministro destacou na defesa da MP que a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária), ainda a ser votada, prevê superávit primário de 0,25% do PIB. Segundo ele, trata-se de compromisso entre Executivo e Legislativo previsto no arcabouço fiscal, que impõe regra de gasto limitada a 2,5% acima da inflação ou a 70% do crescimento da receita.
Medida Provisória é uma das iniciativas de recomposição fiscal com escalada nas alíquotas do IOF. O texto prevê a taxação de apostas online em 18%, equalização da tributação de instituições financeiras e fim de distorções, segundo o governo, nos títulos isentos. Para Haddad, a MP ajuda a conter despesas, ampliar receitas e manter inflação e desemprego baixos, permitindo crescimento sustentável com mais justiça social.
40% dos recursos de LCI e LCA não chegam ao agro e imobiliário
Segundo a equipe econômica, os títulos incentivados hoje somam R$ 1,7 trilhão, mas grande parte dos recursos não chega ao setor produtivo. O secretário de Reformas Econômicas, Marcos Pinto, destacou que, no setor imobiliário, há R$ 1,3 trilhão em papéis emitidos, mas menos de R$ 800 bilhões vão para crédito imobiliário. No setor agrícola, o quadro é semelhante: R$ 1 trilhão em títulos, com menos de R$ 800 bilhões destinados de fato à atividade.
A MP do governo traz resoluções que afetam investidores. O texto prevê a cobrança de 5% de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras hoje isentas, como a LCA (Letra de Crédito Agrícola), a LCI (Letra de Crédito Imobiliário), os FIIs (fundos imobiliários) e Fiagros (Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais). A MP estabelece que todos eles passem a pagar 5% de IR.
Estamos propondo uma tributação mínima de 5%, mantendo um benefício de 12,5% e, ao mesmo tempo, regulando para que os recursos cheguem ao setor.
Marcos Pinto, secretário de Reformas Econômicas
O objetivo não é inibir, porque o diferencial ainda vai ficar muito elevado a favor desses títulos. Eu com segurança digo que isso [fim da isenção] não vai desesitimular a aplicação. (...) Muito pouco desse benefício chega no empreendedor, seja na agricultura ou na construção civil, o que fica na mão de intermediários é um volume muito grande desse benefício. Os dados falam por si, o desequilíbrio é muito grande e às vezes até o tesouro tem dificuldade de colocar seus títulos no mercado por conta dos títulos isentos.
Fernando Haddad
Haddad diz que a tributação não desestimulará o investimento. Ele defendeu ainda a unificação em 17,5% da alíquota de IR sobre renda fixa e criptoativos, classificando a medida como neutra para o alongamento da dívida pública, mas importante para promover equilíbrio tributário.
A MP também eleva de 12% para 18% a tributação sobre apostas esportivas. Durante sua fala, Haddad chamou o setor de "problema de saúde pública". O texto também estabelece o combate compensações tributárias consideradas abusivas e ajusta a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) para instituições financeiras. O governo argumenta que a medida elimina distorções entre grandes bancos e fintechs de alto faturamento.
O objetivo é fechar brechas, garantir concorrência justa e assegurar que o ajuste fiscal seja feito preservando o crescimento, com inflação e desemprego em baixa.
Fernando Haddad
As falas foram apresentadas na abertura da comissão e seguidas pelas perguntados dos parlamentares respondidas em blocos. O primeiro deles tratou do seguro defeso, benefício para a pessoa que sobrevive da pesca artesanal. Deputados e senadores pedem retirada de artigo 71, que altera as regras para homologação do seguro-defeso, e o abrandamento em relação com a pesca artesanal com novo recadastramento.
Em resposta, o ministro concordou que o controle não pode prejudicar o direito, mas ressaltou que é preciso mecanismos de controle inteligentes para evitar fraudes e cadastros irregulares. Segundo ele, a CGU (Controladoria Geral da União) encontrou indícios de fraude. Uma investigação do UOL mostrou que o INSS paga um montante bilionário com "pescadores fantasmas". Haddad disse ser possível, contudo, aprimorar o programa sem prejudicar quem tem direito, e se mostrou aberto a aperfeiçoar o texto da MP e a dialogar com outros ministérios para garantir a proteção social e o bom uso dos recursos.
Governo Lula discutiu o ex-presidente dos EUA, Joe Biden, a possibilidade de joint ventures no Brasil para produção de baterias e transferência de tecnologia. Durante a audiência, o ministro também foi questionado pelo deputado Rogério Correia (PT-MG) sobre a criação de uma empresa estratégica e nacional para trabalhar com as chamadas terras raras, também citada pelo atual presidente dos EUA, Donald Trump, nas tarifas comerciais contra o Brasil. Haddad afirmou que o governo chegou a discutir uma parceria com a gestão anterior, mas não houve avanços. O Brasil, segundo maior detentor dos minerais críticos, deve buscar mercados alternativos na Europa e na China.
Entenda o que muda com a MP
A Medida Provisória 1303/2025 é uma das iniciativas de recomposição fiscal junto com escalada nas alíquotas do IOF. A MP foi divulgada no dia 11 de junho como forma de o governo compensar a revogação do decreto presidencial que previa a alta do IOF. Na ocasião, o Ministério da Fazenda afirmou que a proposta, junto com o novo decreto também editado na data, tem o objetivo de "corrigir distorções, construir isonomia tributária e manter o equilíbrio fiscal do Brasil".
Efeito de "harmonização tributária" para títulos com baixa carga de impostos, como os criptoativos. A MP também unifica em 17,5% a alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos financeiros, substituindo a tabela regressiva atualmente em vigor para aplicações de renda fixa. A taxa também valerá para criptoativos, que não terão mais isenção nas operações até R$ 35 mil. Não há mudança, contudo, na tributação sobre a caderneta de poupança que segue isenta.
Antes da MP, investimentos em renda fixa eram sujeitos à tributação regressiva no tempo. A alíquota iniciava-se em 22% e terminava em 15%, enquanto os ativos em renda variável respondiam em 15%. Agora os dois pagarão 17,5% independentemente do tempo de aplicação.
A MP também eleva a carga sobre as apostas esportivas. A tributação sobre o faturamento das bets sobe de 12% para 18%. A proposta do governo também trata da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) paga por instituições do sistema financeiro. Pela regra anterior, as alíquotas eram de 9%, 15% e 20%. A medida provisória acaba com a cota mais baixa.
Outros dispositivos da MP pretendem coibir compensações abusivas de crédito tributário. A medida considera como indevidas declarações feitas com documento de arrecadação inexistente, no caso de suposto pagamento indevido. Também é considerado indevido o crédito de PIS/Cofins que não tenha relação com a atividade econômica do contribuinte.
Com as mudanças, o governo espera arrecadar R$ 10,5 bilhões em 2025 e R$ 20,6 bilhões em 2026. Para isso, porém, a medida provisória precisa ser votada por senadores e deputados até 28 de agosto. A base governista, de acordo com informações da Folha de S. Paulo, se mobilizava para instalar a comissão mista da MP ainda em julho, antes do recesso parlamentar, mas o projeto acabou ficando para discussão nesse segundo semestre.
Há resistência do mercado financeiro quanto ao texto e o aumento do IOF abriu um crise entre o governo e o Congresso. O primeiro decreto com a elevação do IOF foi publicado ainda maio, mas mudança irritou o mercado financeiro, que pressionou o Congresso para derrubar o despacho presidencial. No mesmo dia, o governo publicou um novo decreto com alguns recuos, mas isso não foi suficiente para aplacar o Parlamento. O Congresso, então, aprovou um decreto legislativo derrubando os de Lula. A decisão abriu uma crise institucional, já que a última vez que congressistas revogaram o decreto de um presidente foi em 1992, no governo Fernando Collor de Mello.
Debate foi parar no STF. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes chegar a suspender os efeitos da medidas dos governo e pediu uma reunião conciliatória entre os poderes, mas não houve um acordo. No dia 16 de julho, porém, o ministro do STF determinou que os decretos presidenciais voltassem a vigorar. O ministro, porém, entendeu que o Congresso tinha razão em parte, e suspendeu o trecho do decreto que tributava as chamadas operações de "risco sacado".
