Haddad: Novas regras de tributação são necessárias para cumprir arcabouço

O objetivo não é inibir, porque o diferencial ainda vai ficar muito elevado a favor desses títulos. Eu com segurança digo que isso [fim da isenção] não vai desesitimular a aplicação. (...) Muito pouco desse benefício chega no empreendedor, seja na agricultura ou na construção civil, o que fica na mão de intermediários é um volume muito grande desse benefício. Os dados falam por si, o desequilíbrio é muito grande e às vezes até o tesouro tem dificuldade de colocar seus títulos no mercado por conta dos títulos isentos.

Fernando Haddad

Haddad diz que a tributação não desestimulará o investimento. Ele defendeu ainda a unificação em 17,5% da alíquota de IR sobre renda fixa e criptoativos, classificando a medida como neutra para o alongamento da dívida pública, mas importante para promover equilíbrio tributário.

A MP também eleva de 12% para 18% a tributação sobre apostas esportivas. Durante sua fala, Haddad chamou o setor de "problema de saúde pública". O texto também estabelece o combate compensações tributárias consideradas abusivas e ajusta a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) para instituições financeiras. O governo argumenta que a medida elimina distorções entre grandes bancos e fintechs de alto faturamento.

O objetivo é fechar brechas, garantir concorrência justa e assegurar que o ajuste fiscal seja feito preservando o crescimento, com inflação e desemprego em baixa.

Fernando Haddad

As falas foram apresentadas na abertura da comissão e seguidas pelas perguntados dos parlamentares respondidas em blocos. O primeiro deles tratou do seguro defeso, benefício para a pessoa que sobrevive da pesca artesanal. Deputados e senadores pedem retirada de artigo 71, que altera as regras para homologação do seguro-defeso, e o abrandamento em relação com a pesca artesanal com novo recadastramento.

Em resposta, o ministro concordou que o controle não pode prejudicar o direito, mas ressaltou que é preciso mecanismos de controle inteligentes para evitar fraudes e cadastros irregulares. Segundo ele, a CGU (Controladoria Geral da União) encontrou indícios de fraude. Uma investigação do UOL mostrou que o INSS paga um montante bilionário com "pescadores fantasmas". Haddad disse ser possível, contudo, aprimorar o programa sem prejudicar quem tem direito, e se mostrou aberto a aperfeiçoar o texto da MP e a dialogar com outros ministérios para garantir a proteção social e o bom uso dos recursos.