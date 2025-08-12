FGTS 2025: veja calendário completo de liberação do saque-aniversário

Já no formato tradicional, conhecido como saque-rescisão, a pessoa dispensada sem justa causa pode sacar todo o valor da conta do FGTS, incluindo a multa de 40%, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento de quem aderiu à modalidade, com prazo de 60 dias para realizar o saque.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é voluntária e pode ser feita através do site ou do aplicativo oficial do FGTS. É necessário cadastrar uma conta bancária para recebimento do valor. Se a solicitação for feita dentro do mês de aniversário, a quantia é liberada em até cinco dias úteis, segundo a Caixa Econômica Federal.

No próprio aplicativo, também é possível solicitar o retorno à modalidade de saque-rescisão, desde que não haja nenhum adiantamento ativo. Contudo, essa mudança só passa a valer a partir do 25º mês após a solicitação.

Quanto pode ser sacado?

O valor que pode ser retirado depende de uma porcentagem aplicada sobre o total das contas no FGTS. Essa alíquota varia entre 5% e 50%, além de uma parcela adicional que varia conforme o saldo.