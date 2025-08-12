Quando é o próximo pagamento do INSS? Veja calendário com datas de depósito

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou o calendário oficial com as datas de pagamento referentes a agosto de 2025. Os repasses seguirão a ordem do número final do benefício (ignorando o dígito após o traço), adotando o mesmo formato utilizado em meses anteriores para assegurar organização e agilidade nos pagamentos.

O que aconteceu

Aposentados, pensionistas e demais segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores disponibilizados entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro. Já aqueles com renda superior ao piso nacional terão os depósitos realizados entre 1º e 5 de setembro.

O INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos. Desse total, cerca de 28,2 milhões são destinados a beneficiários que recebem até o valor mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões se referem a quem ganha acima desse patamar.