Inflação sobe para 0,26% em julho, apesar de alimentos mais baratos

Indicador oficial de preços permanece acima do teto da meta. Com a variação positiva de julho, a inflação acumulada dos últimos 12 meses se mantém acima da margem de tolerância de 1,5 ponto percentual da meta estabelecida em 3% pelo CMN (Conselho Monetário Nacional).

BC prevê volta da inflação à meta no primeiro trimestre de 2026. A projeção foi apresentada pelo presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, na carta enviada ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para justificar o estouro da meta nos seis primeiros meses deste ano. A estimativa aponta que a inflação acumulada fechará março em 4,2%.

O compromisso do Banco Central é com a meta de inflação de 3%, e as decisões são pautadas para que este objetivo seja atingido no horizonte relevante de política monetária.

Carta do BC a Haddad

Alimentação

Preço dos alimentos cai pelo segundo mês consecutivo. A variação negativa de 0,27% do grupo de despesas é superior à baixa apurada em junho (-0,18%). A queda foi puxada pelos gastos com a alimentação no domicílio (-0,69%). Os principais destaques ficaram por conta da batata-inglesa (-20,27%), a cebola (-13,26%) e o arroz (-2,89%).

Alimentação fora de casa permanece em aceleração. Na contramão dos custos da refeição no domicílio, a alta do subgrupo passou de 0,46% para 0,87% entre junho e julho. O resultado é originado pelo encarecimento dos lanches (+1,09%). O preço da refeição, por sua vez, subiu 0,44%, alta menor do que registrada no mês anterior (+0,64%).