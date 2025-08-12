Governo anuncia amanhã plano com crédito de R$ 30 bi para taxados pelos EUA

Segundo Haddad, todo o texto foi definido ontem à noite, em reunião entre Lula e ministros da cúpula do governo. Participaram do encontro de cerca de duas horas Haddad, Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil), Mauro Vieira (Relações Exteriores), e o advogado-geral da União, Jorge Messias.

Lula confirmou a programação do anúncio e citou o valor estimado da linha de crédito do pacote: R$ 30 bilhões. O presidente deu uma entrevista no começo desta noite ao canal de TV BandNews.

R$ 30 bilhões é o começo. Você não pode colocar mais se você não sabe quanto é. Vai ter uma política de crédito que a gente está pensando em ajudar. Sobretudo, as pequenas empresas, o pessoal que exporta tilápia, que exporta fruta, que exporta mel e outras coisas. Então nós vamos aprovar amanhã, e eu acho que vai ser extremamente importante para que a gente possa mostrar que ninguém ficar desamparado por conta da taxação do presidente Trump.

Presidente Lula, em entrevista à BandNews

Conheça as medidas que podem ser anunciadas

Uma das ideias que estavam sendo estudadas era criar linhas de crédito com juros mais baixos para as empresas afetadas. Essas linhas de crédito, com juros iguais para todas as empresas, seriam liberadas pelo FGO (Fundo de Garantia de Operações), do Banco do Brasil, e pelo FGE (Fundo de Garantia à Exportação), do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

As empresas também teriam mais tempo para pagar seus tributos. O chamado diferimento de impostos federais permite aos empresários adiar por até 90 dias a quitação de tributos e, assim, aliviar o caixa.