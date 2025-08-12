Como consultar dinheiro esquecido no Banco Central? Veja passo a passo

O Banco Central informou hoje que ainda há cerca de R$ 10,6 bilhões 'esquecidos' em bancos e outras instituições financeiras. A consulta para saber se você tem algum valor para sacar é feita pela internet.

O que aconteceu

O BC tem um sistema de consulta de valores esquecidos. O Sistema de Valores a Receber (SRV) permite que pessoas físicas e jurídicas vejam se têm recursos esquecidos em bancos, consórcios ou outras instituições do sistema financeiro. Também é possível consultar recursos de pessoas falecidas.

A consulta é feita pela internet. Para consultar, é preciso acessar o site oficial do sistema, informar seu CPF e data de nascimento e clicar em "consultar". Para solicitar o resgate do valor a receber, é preciso entrar no sistema com a sua conta gov.br.