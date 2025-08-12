Senado vota hoje medida que paga bônus a servidor para reduzir fila do INSS

O Senado deve votar hoje uma medida provisória que visa reduzir as filas para atendimento no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), com pagamento de bônus de produtividade a servidores.
Entenda
Medida cria um programa para reduzir filas de atendimento. A Medida Provisória 1.296/2025 foi editada em abril pelo Governo Federal e cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios do INSS e da Perícia Médica Federal. O programa funciona como um regime especial e temporário de trabalho voltado à análise e à revisão de benefícios previdenciários e assistenciais.
Se não for votada, a MP perde a validade nesta terça-feira (12). A previsão é de que o tema seja discutido a partir das 14h. A relatora é a senadora Zenaide Maia (PSD-RN). O texto foi aprovado na Câmara em 7 de agosto.
Foco são os processos em atraso. O programa tem como alvo a revisão de processos e serviços administrativos cujo prazo de análise tenha superado 45 dias ou com prazo judicial expirado. Também entram no programa os serviços que compõem a avaliação biopsicossocial para acesso ao BPC (Benefício de Prestação Continuada).
O programa prevê o pagamento de um bônus de produtividade. Para servidores do INSS, esse valor é de R$ 68 por processo analisado. Para os peritos, é de R$ 75 por perícia ou análise. Para receber os valores, os servidores e peritos precisam antes cumprir sua meta de trabalho mensal, estabelecida pelo INSS.
Orçamento previsto para o programa é de R$ 200 milhões. Foi estabelecido um teto anual para os pagamentos extras, de R$ 17.136 para os servidores e de R$ 18.900 para os peritos. Para atingir esse teto, um servidor precisaria tramitar aproximadamente um processo adicional por dia de trabalho.
Pagamentos não serão incorporados à remuneração. Conforme o texto, os pagamentos aos servidores para diminuir a fila de processos em atraso não serão incorporados à remuneração ou à aposentadoria e não sofrerão descontos previdenciários, além de não servirem de base de cálculo para benefícios ou vantagens.
Programa terá duração de 12 meses e poderá ser renovado uma única vez, com data limite de 31 de dezembro de 2026. A fila do INSS ultrapassou 2,4 milhões de pedidos em junho de 2025. Um grupo de trabalho do governo estimou que o programa poderá gerar uma economia de quase R$ 500 milhões com a revisão de 802.655 aposentadorias por incapacidade permanente, além de outros R$ 500 mil com a revisão de 800 mil benefícios por incapacidade temporária por ano.
O texto a ser votado no Senado inclui a criação de um comitê de acompanhamento do programa. O colegiado será composto por um representante da carreira de perícia médica federal e por representantes dos Ministérios da Previdência Social (coordenador do comitê), de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, da Casa Civil e do próprio INSS.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.