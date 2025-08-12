Brasileiros têm R$ 10,6 bi esquecidos em bancos e instituições financeiras

Os brasileiros ainda têm cerca de R$ 10,6 bilhões "esquecidos" em bancos e outras instituições financeiras, mostra atualização do SVR (Sistema de Valores a Receber) apresentada pelo Banco Central.

O que aconteceu

Mais de 52,6 milhões de pessoas físicas e jurídicas têm R$ 10,566 bilhões a receber. O montante disponível pode ser resgatado por 48,2 milhões de indíviduos (R$ 8,034 bilhões) e 4,4 milhões de empresas (R$ 2,5 bilhões). Os valores estão no sistema do BC criado para que pessoas (inclusive falecidas) e empresas consultem se há dinheiro esquecido em instituições financeiras.

Montante a ser resgatado em junho é o maior deste ano. A atualização do sistema criado para a consulta dos valores esquecidos fecha o primeiro semestre em um total 16,8% superior ao registrado em janeiro (R$ 9,05 bilhões). Em maio, eram R$ 10,37 bilhões esquecidos.