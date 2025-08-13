Amanda Klein: Economia vai bem apesar dos petardos de Trump

Apesar do setor de serviços aquecido e mercado de trabalho pujantes, preços de alimentos e de bens industriais estão bem mais acomodados. E a Selic lá em cima, aos 15%, maior valor em duas décadas, atrai capital estrangeiro nas operações de carry trade - quando você toma dinheiro em um país com juro menor e aplica em outra moeda com taxa maior e se beneficia da diferença.

Amanda Klein

O presidente Lula (PT) anuncia ainda hoje um plano de contingência para socorrer setores econômicos afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Entre as medidas que foram antecipadas, estão R$ 30 bilhões em crédito para empresas, compras governamentais de produtos que não forem exportados e exigência de conteúdo nacional em mercadorias produzidas no país.

Lula redobrou a aposta na atual estratégia: não pretende ligar para Trump tão cedo, manteve a porta aberta para negociar em outra moeda que não o dólar e tenta estreitar ainda mais os laços com o Brics e procurar novos mercados para os produtos brasileiros. Já falou com líderes da Índia, Rússia e China. Hoje vai ligar para Cyril Ramaphosa, da África do Sul.

O presidente adiantou as principais medidas a serem anunciadas hoje: uma linha de crédito inicial de R$ 30 bilhões para as empresas prejudicadas - frisou que esse é só o começo -, compras governamentais de produtos exportados para os Estados Unidos e programa de conteúdo nacional.

A maioria com a contrapartida de manutenção do emprego pelas empresas. Revelou ainda que estuda ações de retaliação aos americanos com base na lei da reciprocidade, mas sem bravata e medindo as consequências para o povo brasileiro.

