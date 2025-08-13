Ambev oferece curso gratuito e online para capacitar até 5.000 garçons

O curso é inteiramente gratuito, online e disponível para todo o território nacional. As aulas começam já na próxima sexta-feira, dia 15, e as inscrições são feitas pelo site da Sympla.

O curso contará com uma programação dividida em 4 módulos. Serão abordados: a história da cerveja, seus ingredientes, materiais, processos de produção, além de temas relacionados ao atendimento e ao serviço no contexto dos bares. Ao todo, serão 4 horas de capacitação.

Profissionais e iniciantes. O curso é voltado tanto para profissionais que já atuam no setor e desejam aprimorar suas habilidades, quanto para aqueles que buscam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho, com foco especial no setor de bares e restaurantes.