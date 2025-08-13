Com serviços bancários em destaque, ganhos do PagBank superam expectativas

Os ganhos e o lucro por ação do PagBank superaram as expectativas do mercado no segundo trimestre do ano, de acordo com balanço divulgado após o fechamento do mercado. Pela primeira vez, a sua área de serviços bancários teve uma alta maior de receita do que a de pagamentos, passando a contribuir com 26% do lucro bruto.

O que aconteceu

O PagBank divulgou seu balanço do segundo trimestre de 2025. Executivos do banco — uma companhia aberta com ações negociadas na Bolsa de Nova York — concederam entrevista à imprensa hoje.

Principais resultados do 2º trimestre

Receita líquida: alta de 18% ante o 2º trimestre de 2024, para R$ 5,06 bilhões (consenso de mercado: R$ 5,2 bilhões)