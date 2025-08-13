Economista: Brasil está longe da meta de inflação, mas dados são positivos

O Brasil ainda está longe da meta de inflação de 3%, mas os dados de julho são positivos, analisou Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL. Em julho, a inflação acelerou menos do que o previsto. A alta foi de 0,26% no mês passado, após variação de 0,24% em junho.

"É um conjunto de coisas que está ajudando a inflação desacelerar agora. A gente tem a taxa de câmbio, que no começo do ano a gente estava com taxa de 6,30. A gente está falando de uma taxa de câmbio agora que está rodando em torno de 5,40. Então ajudou muito nesse processo de desinflação desde o início do ano."