Governo tenta excluir gastos com socorro a exportadores da meta fiscal

Medidas de auxílio têm impacto previsto de R$ 9,5 bilhões. O montante é dividido entre R$ 5 bilhões que serão distribuídos para o Reintegra (Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras) e R$ 4,5 bilhões em aportes dos Fundos Garantidores voltados prioritariamente a pequenos e médios exportadores.Déficit primário projetado para 2025 ainda é de 26,3 bilhões. O valor figura somente R$ 4,7 bilhões acima do limite inferior da margem de tolerância estabelecida, que permite um resultado negativo de até R$ 31 bilhões. O limite é correspondente a 0,25% do PIB (produto interno bruto), a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país. O resultado primário é aquele que exclui o valor de juros da dívida. Para 2026, o plano do governo é conseguir fechar o ano com saldo positivo nas contas públicas.

Equipe econômica enfrenta desafio para cumprir a meta. Os últimos relatórios de receitas e despesas resultaram no congelamento de parte das verbas previstas para o cumprimento das normas do arcabouço fiscal. Em julho, no entanto, houve a liberação de R$ 20,6 bilhões que estavam retidos. Por outro lado, foi mantido o bloqueio de R$ 10,7 bilhões para o atendimento de gastos obrigatórios, aqueles definidos por lei.

Aportes dos Fundos Garantidores terão três divisões. Os montantes serão destinados ao Fundo Garantidor do Comércio Exterior (R$ 1,5 bilhão), Fundo Garantidor para Investimentos (R$ 2 bilhões), do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), e Fundo de Garantia de Operações (R$ 1 bilhão), do Banco do Brasil.

Novas condições do Reintegra valem até dezembro de 2026. A determinação considera o limite de R$ 5 bilhões com as devoluções aos exportadores brasileiros de parte dos tributos pagos ao longo da cadeia produtiva, na forma de crédito tributário. A medida aumenta em até 3 pontos percentuais o benefício para empresas cujas exportações de produtos industrializados foram prejudicadas pelo "tarifaço". As maiores alíquotas, de 6%, vão atender os micro e pequenos exportadores.