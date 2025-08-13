Dólar sobe levemente, e Bolsa cai com varejo e plano contra tarifas no foco

Ibovespa abre o pregão em queda. O principal índice acionário da Bolsa de Valores registra queda de 0,61%, aos 137.075 pontos, às 10h22. O movimento é distinto do comportamento do Ibovespa ontem, quando abriu o dia em alta e fechou com forte avanço de 1,69%, aos 137.913 pontos.

Queda de 0,1% das vendas no varejo restrito em junho, em relação a maio, veio bem abaixo do esperado. Para o mercado, o dado reforça a leitura de desaceleração da economia, que deve abrir espaço para o Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em breve. Em relação ao ano passado, porém, o crescimento foi de 0,3%.

O mercado também acompanha hoje a divulgação do plano de contingência para amortecer as tarifas dos EUA sobre as importações do Brasil. A proposta, que será divulgada em evento hoje, pode incluir linhas de financiamento para capital de giro e investimentos, com taxas subsidiadas; benefícios tributários, como suspensão temporária de tributos sobre exportações e compras governamentais, priorizando produtos das empresas afetadas.

Entre as medidas que já foram confirmadas, está uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para empresas prejudicadas pelas barreiras comerciais. Esse pacote será divulgado na forma de uma medida provisória, a MP Brasil Soberano.

Brasil buscará solução para as tarifas na Organização Mundial do Comércio (OMC) e avaliará medidas de reciprocidade. Paralelamente, o Planalto tentará abrir novos mercados para diversificar destinos das exportações. Lula já conversou com líderes como Xi Jinping (China), Vladimir Putin (Rússia) e Narendra Modi (Índia), e pretende ligar para França, Alemanha, Inglaterra, África do Sul e Comissão Europeia na próxima semana.

A temporada de resultados corporativos segue movimentada no Brasil. Entre os destaques de hoje estão as companhias JBS (JBSS3) e Casas Bahia (BHIA3). No caso da frigorífica, o mercado acompanha de perto os efeitos da instabilidade nos preços da carne e do câmbio sobre as margens da companhia. Já a varejista vem passando por forte reestruturação, e investidores buscam sinais de melhora nas vendas e no endividamento.