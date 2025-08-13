Até 2030, 95% dos carros da GM feitos no Brasil serão eletrificados, diz VP

Até 2030, mais de 90% dos veículos fabricados pela GM no Brasil serão eletrificados. A promessa é de Fabio Rua, vice-presidente da GM América do Sul, convidado da nova edição do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

A gente anunciou que, até o final dessa década, a GM teria dez [modelos de] carros eletrificados --e a isso pode incluir o híbrido, híbrido flex, híbrido plug-in e o próprio elétrico no nosso portfólio. Mas eu posso dar um passo adiante e dizer que, até 2030, de 90% a 95% do nosso portfólio fabricado no Brasil vai ser eletrificado.

Fabio Rua, vice-presidente da GM América do Sul

Carros a combustão serão menos poluentes. "O que eu posso garantir é que os carros a combustão vão ser cada vez mais eficientes do ponto de vista energético, vão poluir cada vez menos. As tecnologias que a gente tem hoje à disposição permitem que a gente mantenha, eventualmente, essa tecnologia da combustão", diz ele na entrevista.