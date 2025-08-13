Pagamento do INSS de agosto: veja data de depósito dos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou o calendário oficial de pagamentos referentes ao mês de agosto de 2025. Os repasses seguirão a ordem do número final do benefício (ignorando o dígito verificador após o traço), mantendo o formato tradicional que facilita a organização e a regularidade nos depósitos.

O que aconteceu?

Para os segurados que recebem até um salário mínimo, os valores começarão a ser pagos no período de 25 de agosto a 5 de setembro. Já aqueles que têm direito a quantias superiores ao piso nacional receberão entre os dias 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de pagamentos mensalmente. Desse total, cerca de 28,2 milhões se referem a beneficiários que ganham até o mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões recebem valores acima disso.