Lula anuncia hoje plano de contingência para amortecer 'tarifaço de Trump'

Presidentes do Congresso estarão presentes. O presidente comentou ontem que vai convidar os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para a cerimônia. O presidente deu uma entrevista ontem ao canal de TV BandNews.

Segundo Haddad, todo o texto foi definido em reunião entre Lula e ministros da cúpula do governo no início da semana. Participaram do encontro de cerca de duas horas Haddad, Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil), Mauro Vieira (Relações Exteriores), e o advogado-geral da União, Jorge Messias.

R$ 30 bilhões é só o começo. Você não pode colocar mais [recursos] se você não sabe quanto é [o impacto total]. Vai ter uma política de crédito em que a gente está pensando em ajudar sobretudo as pequenas empresas, o pessoal que exporta tilápia, que exporta fruta, que exporta mel e outras coisas. Então nós vamos aprovar amanhã, e eu acho que vai ser extremamente importante para que a gente possa mostrar que ninguém ficará desamparado por conta da taxação do presidente [norte-americano, Donald] Trump.

Presidente Lula, em entrevista à BandNews

Conheça as medidas que podem ser anunciadas

Uma das ideias estudadas é justamente a criação de linhas de crédito com juros mais baixos para as empresas afetadas. Essas linhas seriam liberadas pelo FGO (Fundo de Garantia de Operações), do Banco do Brasil, e pelo FGE (Fundo de Garantia à Exportação), do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Também já estava sendo aventado que o governo poderia comprar parte das mercadorias que não forem exportadas aos EUA. A União usaria o PPA (Programa de Aquisição de Alimentos) e o Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar) para comprar parte da produção que deixará de ingressar nos EUA. Frutas e pescados adquiridos dessa maneira poderiam abastecer escolas públicas, por exemplo.