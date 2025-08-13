Lula lança pacote contra tarifaço e diz que EUA tratam inimigo como demônio

O presidente Lula (PT) enviou hoje ao Congresso o pacote para combater os efeitos das tarifas estabelecidas pelos Estados Unidos. Entre as medidas, estão R$ 30 bilhões em crédito para empresas.
O que aconteceu
A medida provisória foi assinada em evento no Palácio do Planalto. O pacote foi definido após sucessivas reuniões internas do governo e com o setor produtivo. O martelo foi batido em reunião com Lula na última segunda, e os detalhes, apresentados a lideranças do Congresso ontem.
Um receio de crise econômica fez com que os Poderes se alinhassem. Estiveram no evento os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), além de toda a cúpula do governo.
Apelidado de "Plano Brasil Soberano", o pacote foca nas "empresas mais afetadas" pelo tarifaço de Donald Trump. Além do crédito, as medidas incluem compras governamentais de produtos que não forem exportados e exigência de conteúdo nacional em mercadorias produzidas no país.
Lula fez uma fala forte contra as atitudes dos Estados Unidos. "Os nossos amigos americanos, toda vez que resolvem brigar com alguém, eles tentam criar uma imagem de demônio contra quem eles querem brigar", afirmou o presidente. "Estamos em um debate que não é econômico, é político e com um teor ideológico."
O presidente insistiu que as tarifas foram anunciadas por "motivo ideológico". "A razão pela qual o presidente americano anuncia punir o Brasil por causa do ex-presidente [Jair Bolsonaro]. Se ele tivesse conhecido a verdadeira história, ele estaria dando parabéns à Suprema Corte brasileira por estar julgando alguém que tratou de bagunçar a democracia brasileira."
Ele reclamou da postura dos EUA durante a negociação. "Queremos negociar. Agora, quem não quer negociar são eles. Quem está com bravata são eles", afirmou o petista.
Tarifaço foi chamado de "chantagem" e "injustiça". "Não há nenhuma justificativa, medida totalmente inadequada", afirmou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), também ministro da Indústria e do Comércio. Representantes do setor produtivo, como o presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Ricardo Alban, também falaram contra as medidas de Trump.
O presidente fez ainda um aceno aos colegas do Congresso. "A bola está com vocês. Quanto mais rápido vocês votarem, mais rápido os prejudicados serão beneficiados", disse, olhando para Motta e Alcolumbre.
O texto será publicado em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) ainda nesta tarde. MPs precisam ser aprovadas pelo Congresso em até 120 dias ou perdem a validade, mas parlamentares indicam que haverá prioridade.
O pacote deve socorrer até 45% das empresas que vendem aos EUA. É que nem todos os setores foram afetados pelo tarifaço: 694 acabaram isentos, como celulose, aviões e suco de laranja. Mas outros ramos importantes, como carne e café, receberam taxa adicional de 40% sobre os já sujeitos a uma tarifa de 10%, elevando o total para 50%, que começou a valer no dia 6.
Esse time [do governo brasileiro] só sabe negociar. Agora, também, o meu time não tem medo de brigar. Se for preciso brigar, a gente vai brigar. Mas, antes de brigar, a gente quer negociar.
Lula, sobre negociações
Parte de estratégia tríplice
Ontem, Lula disse que R$ 30 bilhões "é só o começo". "Você não pode colocar mais [recursos] se você não sabe quanto é [o impacto total]. Vai ter uma política de crédito em que a gente está pensando em ajudar sobretudo as pequenas empresas, o pessoal que exporta tilápia, que exporta fruta, que exporta mel e outras coisas", afirmou à BandNews.
A MP é parte de uma estratégia tríplice do governo. Além do incentivo econômico, a gestão deverá seguir nas tratativas de negociação com os Estados Unidos para reduzir as tarifas e diminuir a lista de produtos taxados e na abertura de mercados para diversificação das exportações.
Uma das principais alternativas é a China. Principal parceiro comercial do Brasil, o país importou do Brasil US$ 136,3 bilhões em produtos em 2024, mas o desafio é a diversificação de produtos: 80% das importações do país são concentradas em três itens (soja, petróleo e minério de ferro).
Alban afirmou que a indústria vai seguir ajudando no diálogo pelo setor privado. "Temos que ter uma verdadeira cruzada nos acordos bilaterais. Se for com o Mercosul, ótimo. Se não, iremos em busca de outros", afirmou o presidente da CNI, que disse "aplaudir as medidas paliativas".
Se um sul-americano não quiser comprar, nós vamos vender para outro. Se outro não quiser comprar, nós vamos vender para o nosso mercado interno. Nós temos um mercado interno poderoso, porque nós estamos a explorar o nosso potencial. [...] Se a gente não tiver mercado interno, vamos procurar outro mercado. Eu não tenho nenhum problema de andar com uma caixa de uva na cabeça, uma caixa de manga, uma caixa de abacaxi, só não vou carregar uma caixa de jaca, porque aí é muito pesado.
Lula, sobre diversificação de mercados
