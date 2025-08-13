Lula lança pacote contra tarifaço e diz que EUA tratam inimigo como demônio

Apelidado de "Plano Brasil Soberano", o pacote foca nas "empresas mais afetadas" pelo tarifaço de Donald Trump. Além do crédito, as medidas incluem compras governamentais de produtos que não forem exportados e exigência de conteúdo nacional em mercadorias produzidas no país.

Lula fez uma fala forte contra as atitudes dos Estados Unidos. "Os nossos amigos americanos, toda vez que resolvem brigar com alguém, eles tentam criar uma imagem de demônio contra quem eles querem brigar", afirmou o presidente. "Estamos em um debate que não é econômico, é político e com um teor ideológico."

O presidente insistiu que as tarifas foram anunciadas por "motivo ideológico". "A razão pela qual o presidente americano anuncia punir o Brasil por causa do ex-presidente [Jair Bolsonaro]. Se ele tivesse conhecido a verdadeira história, ele estaria dando parabéns à Suprema Corte brasileira por estar julgando alguém que tratou de bagunçar a democracia brasileira."

Ele reclamou da postura dos EUA durante a negociação. "Queremos negociar. Agora, quem não quer negociar são eles. Quem está com bravata são eles", afirmou o petista.

Tarifaço foi chamado de "chantagem" e "injustiça". "Não há nenhuma justificativa, medida totalmente inadequada", afirmou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), também ministro da Indústria e do Comércio. Representantes do setor produtivo, como o presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Ricardo Alban, também falaram contra as medidas de Trump.

O presidente fez ainda um aceno aos colegas do Congresso. "A bola está com vocês. Quanto mais rápido vocês votarem, mais rápido os prejudicados serão beneficiados", disse, olhando para Motta e Alcolumbre.