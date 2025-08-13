Mais de 640 mil precisam fazer prova de vida do INSS para manter benefício

Quem não realizar o procedimento dentro do prazo terá o pagamento temporariamente interrompido até a regularização. A recomendação do MGI é fazer a prova de vida com antecedência, sem deixar para a última hora. Mesmo que o benefício esteja suspenso, é possível regularizar a situação pelo aplicativo ou no banco.

Quem não puder comparecer ao banco ou usar a versão digital deve entrar em contato com a Unidade de Gestão de Pessoas do órgão ao qual está vinculado. Ele dará orientações sobre outras formas de realizar o procedimento.

O que é e quem deve fazer a Prova de Vida anual? A Prova de Vida comprova que alguém está vivo e que pode, assim, receber o benefício mensal. O procedimento evita fraudes, pagamentos indevidos e garante o recebimento do benefício sem interrupção. A Prova de Vida deve ser realizada por aposentados, pensionistas do Governo Federal e anistiados políticos civis e seus pensionistas (Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002).

Como saber se está com a situação regularizada? A situação da sua Prova de Vida poderá se apresentar como Regular, Pendente ou Em Atraso. É possível fazer a consulta no aplicativo SOUGOV.BR.

Como realizar a Prova de Vida pelo SOUGOV.BR?