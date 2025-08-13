Reintegra e compra de produtos: as medidas de ajuda a afetados por tarifaço

Fundo Garantidor de Exportação vai atuar em todos os setores. O sistema de crédito a baixo custo busca manter a venda de produtos às empresas afetadas pelas taxas impostas pelos EUA. Também foi estabelecida a implementação de um seguro para proteger as vendas internacionais.

Reintegra foi ampliado e vai beneficiar todas as empresas. Voltado até então aos pequenos negócios, o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras poderá ser adotado por todos os que destinam sua produção aos EUA. A medida permite que os empresários apurem crédito para reembolsar, parcial ou totalmente, o resíduo tributário existente em sua cadeia produtiva.

Como a reforma tributária ainda não está em vigor, nós temos um resíduo de impostos que são exportados e isso encarece a mercadoria. Se o exportador tem a garantia de receber parte disso como crédito tributário, ele consegue baratear o seu produto e enfrentar uma tarifação ou uma concorrência internacional mais acirrada.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Alíquota do Reintegra será dobrada aos pequenos. As alíquotas destinadas para as micro e pequenas empresas passará de 3% para 6%, enquanto os grandes exportadores receberão os 3%, percentual que era destinado aos pequenos negócios. Outra medida tributária anunciada é o drawback, que prevê a suspensão ou eliminação de cobranças sobre insumos importados para a compensação em um bem exportado.

Para quem já importou e teve dificuldade de exportar, a empresa vai ter um ano a mais para trabalhar e realocar esse insumo, seja no mercado norte-americano ou em qualquer outro.

Dario Durigan, secretário-executivo Fazenda

Medidas podem estimular a abertura de novos parceiros. "Com esses mecanismos, nós vamos dar a todo o setor interessado em exportação condições de se mobilizar em busca de novos mercados", projeta o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele também prevê que as decisões anunciadas vão permitir o ingresso de pequenos e médios no rol de exportadores.