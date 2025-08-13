PIS de agosto: saiba qual a data de pagamento do abono salarial

Os profissionais nascidos em novembro e dezembro já têm dia definido para receber o abono salarial de 2025. De acordo com o cronograma divulgado pelo governo, os pagamentos para esse grupo começam em 15 de agosto, encerrando a rodada de depósitos deste ano.

Quem pode receber o abono?

Para ter acesso ao benefício, é necessário ter trabalhado com carteira assinada — tanto no setor privado quanto no serviço público — por pelo menos 30 dias no ano de 2023. Também é preciso ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês naquele período (o que equivale a R$ 2.640,00), além de estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

As informações sobre o vínculo empregatício devem ter sido corretamente encaminhadas pelo empregador por meio da RAIS (com prazo até 15 de maio de 2024) ou pelo sistema eSocial (com prazo até 19 de agosto de 2024), conforme o tipo de vínculo de trabalho.