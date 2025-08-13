Quando começa a ser pago o Auxílio Gás de agosto? Veja calendário

O valor repassado cobre integralmente o preço médio de um botijão de gás de 13 kg, conforme dados atualizados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, o benefício pago foi de R$ 108 por domicílio.

Para ter direito ao programa, a renda mensal por pessoa da família deve ser de no máximo meio salário mínimo. Lares atendidos pelo Bolsa Família ou por outros programas assistenciais do governo também podem receber o benefício.

Os depósitos são realizados em contas bancárias comuns ou digitais. Caso o cidadão não tenha conta ativa, a Caixa Econômica Federal abre automaticamente uma conta poupança digital. O saque pode ser feito em até 120 dias após a liberação do recurso.