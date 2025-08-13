Quando será pago o 4º lote de restituição do Imposto de Renda? Veja data

Quem ainda não foi contemplado com a restituição no terceiro lote do Imposto de Renda 2025, pago nesta quarta-feira, poderá verificar se está entre os próximos beneficiados a partir de 22 de agosto. Nessa data, a Receita Federal disponibilizará a consulta aos contribuintes incluídos no quarto lote, que será creditado no dia 29 de agosto.

Datas dos pagamentos da restituição do IR

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho (já pago)

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem tem prioridade na restituição do IR 2025?

Pessoas idosas são as primeiras a receber o valor. Os pagamentos iniciam com contribuintes com 80 anos ou mais. Na sequência, vêm aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou com doenças graves. De acordo com a Receita, em caso de critérios empatados, a preferência é dada a quem enviou a declaração mais cedo.