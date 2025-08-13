Qual é o valor do salário mínimo? Veja total atualizado do pagamento

O novo valor do salário mínimo nacional começou a ser creditado na conta dos trabalhadores no mês de fevereiro, já com o reajuste fixado em R$ 1.518.

O que aconteceu

Apesar de a correção estar em vigor desde janeiro, o pagamento ocorreu apenas em fevereiro porque os salários são pagos no mês subsequente ao da prestação de serviço. Por isso, o contracheque deste mês é o primeiro a refletir o novo valor.

O salário mínimo representa o menor valor mensal que pode ser pago a um profissional com vínculo empregatício. Ele também serve como referência para cálculos de benefícios trabalhistas, assistenciais e da Previdência Social.