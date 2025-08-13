Saque-aniversário do FGTS 2025: veja quando o seu será liberado

Na forma convencional, conhecida como saque-rescisão, a demissão sem justa causa dá ao empregado o direito de sacar o montante completo do FGTS, incluindo a multa prevista em lei.

Para quem opta pelo saque-aniversário, o valor é liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento, ficando disponível para retirada por até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A escolha pela modalidade é facultativa e pode ser feita tanto pelo aplicativo quanto pelo portal oficial do FGTS. Nesses canais, o trabalhador deve informar uma conta bancária para o depósito. Conforme a Caixa, o montante fica acessível em até cinco dias úteis após a solicitação, desde que feita dentro do mês de aniversário.

Também é possível solicitar o retorno ao modelo saque-rescisão pelo app, desde que o trabalhador não tenha antecipado valores dessa modalidade. No entanto, essa reversão só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após o pedido.

Qual o valor a receber?

A quantia liberada no saque-aniversário depende do total de recursos acumulados no FGTS do trabalhador. O cálculo é feito por meio de faixas percentuais que variam entre 5% e 50%, além de uma parcela adicional fixa conforme o saldo.