Senado aprova bônus para servidores desafogarem fila do INSS

Governo nega impacto para beneficiários. Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do Governo no Congresso, afirmou que o Executivo assumiu o compromisso de que não haverá cancelamento em massa dos benefícios do BPC. As emendas aprovadas exigem a divulgação periódica dos resultados e metas do PGB e a adoção de tecnologias de comunicação acessíveis aos beneficiários dos programas.

Foco são os processos em atraso. O programa tem como alvo a revisão de processos e serviços administrativos cujo prazo de análise tenha superado 45 dias ou com prazo judicial expirado. Também entram no programa os serviços que compõem a avaliação biopsicossocial para acesso ao BPC. A medida provisória perderia a validade se não fosse aprovada ontem.

O programa prevê o pagamento de um bônus de produtividade. Para servidores do INSS, esse valor unitário é de R$ 68. Para os peritos, é de R$ 75, segundo critérios que ainda serão definidos pelo Executivo. Para receber os valores, os servidores e peritos precisam antes cumprir sua meta de trabalho mensal, estabelecida pelo INSS.

Orçamento previsto para o programa é de R$ 200 milhões. Foi estabelecido um teto anual para os pagamentos extras, de R$ 17.136 para os servidores e de R$ 18.900 para os peritos. Esses valores não poderão ser incorporados à remuneração ou à aposentadoria e não sofrerão descontos previdenciários, além de não servirem de base de cálculo para benefícios ou vantagens.

Programa terá duração de 12 meses e poderá ser renovado uma única vez, com data limite de 31 de dezembro de 2026. A fila do INSS ultrapassou 2,4 milhões de pedidos em junho de 2025. Um grupo de trabalho do governo estimou que o programa poderá gerar uma economia de quase R$ 500 milhões com a revisão de 802.655 aposentadorias por incapacidade permanente, além de outros R$ 500 mil com a revisão de 800 mil benefícios por incapacidade temporária por ano.

O texto aprovado no Senado incluiu a criação de um comitê de acompanhamento do programa. O colegiado será composto por um representante da carreira de perícia médica federal e por representantes dos Ministérios da Previdência Social (coordenador do comitê), de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, da Casa Civil e do próprio INSS.