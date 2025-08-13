Assine UOL
Economia

Senado aprova bônus para servidores desafogarem fila do INSS

Do UOL, em São Paulo (SP)
Fachada de agência do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
Fachada de agência do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Senado aprovou na noite de ontem medida provisória que autoriza o pagamento de bônus a servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para acelerar a conclusão de casos pendentes.

O que aconteceu

Medida cria um programa para reduzir filas de atendimento. O Senado aprovou com três emendas a Medida Provisória 1.296/2025, que havia sido editada em abril pelo Governo Federal para criar o Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) do INSS e da Perícia Médica Federal. O texto já havia passado na Câmara e agora segue para sanção do presidente Lula (PT).

Oposição alertou para cortes no BPC. Durante o debate, a relatora da matéria, senadora, Zenaide Maia (PSD-RN), e seus colegas Damares Alves (Republicanos-DF) e Izalci Lucas (PL-DF) manifestaram o temor de que a tramitação mais acelerada dos processos atrasados resulte em cortes no Benefício de Prestação Continuada, segundo a Agência Senado.

Governo nega impacto para beneficiários. Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do Governo no Congresso, afirmou que o Executivo assumiu o compromisso de que não haverá cancelamento em massa dos benefícios do BPC. As emendas aprovadas exigem a divulgação periódica dos resultados e metas do PGB e a adoção de tecnologias de comunicação acessíveis aos beneficiários dos programas.

Foco são os processos em atraso. O programa tem como alvo a revisão de processos e serviços administrativos cujo prazo de análise tenha superado 45 dias ou com prazo judicial expirado. Também entram no programa os serviços que compõem a avaliação biopsicossocial para acesso ao BPC. A medida provisória perderia a validade se não fosse aprovada ontem.

O programa prevê o pagamento de um bônus de produtividade. Para servidores do INSS, esse valor unitário é de R$ 68. Para os peritos, é de R$ 75, segundo critérios que ainda serão definidos pelo Executivo. Para receber os valores, os servidores e peritos precisam antes cumprir sua meta de trabalho mensal, estabelecida pelo INSS.

Orçamento previsto para o programa é de R$ 200 milhões. Foi estabelecido um teto anual para os pagamentos extras, de R$ 17.136 para os servidores e de R$ 18.900 para os peritos. Esses valores não poderão ser incorporados à remuneração ou à aposentadoria e não sofrerão descontos previdenciários, além de não servirem de base de cálculo para benefícios ou vantagens.

Programa terá duração de 12 meses e poderá ser renovado uma única vez, com data limite de 31 de dezembro de 2026. A fila do INSS ultrapassou 2,4 milhões de pedidos em junho de 2025. Um grupo de trabalho do governo estimou que o programa poderá gerar uma economia de quase R$ 500 milhões com a revisão de 802.655 aposentadorias por incapacidade permanente, além de outros R$ 500 mil com a revisão de 800 mil benefícios por incapacidade temporária por ano.

O texto aprovado no Senado incluiu a criação de um comitê de acompanhamento do programa. O colegiado será composto por um representante da carreira de perícia médica federal e por representantes dos Ministérios da Previdência Social (coordenador do comitê), de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, da Casa Civil e do próprio INSS.

