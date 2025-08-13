Vendas do comércio crescem 0,3% em junho, ante o mesmo período de 2024

Comparação mensal

Vendas do comércio caíram em junho em relação ao mês anterior. A queda do setor ao final do primeiro semestre mantém a sequência negativa dos meses de abril (-0,3%) e maio (-0,3%). A trajetória resultou na queda de 0,3% do setor no segundo trimestre. No entanto, não impediu o crescimento de 1,8% no volume de vendas do primeiro semestre. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o resultado o positivo alcança 2,7%.

Sequência negativa tirou o setor de nível recorde. Conforme os dados da PMC (Pesquisa Mensal do Comércio), as três perdas ocorreram após o comércio fechar o primeiro trimestre no maior patamar da série histórica, iniciada em 2000. O recorde foi atingido após crescimento em todos os três primeiros meses de 2025.

Trajetória de queda é atribuída à "base alta de comparação". Cristiano Santos, gerente responsável pela pesquisa, explica que a sequência negativa do volume de vendas do comércio representa uma estabilidade com viés de baixa, ele justifica que o cenário é resultado da dificuldade encontrada para manter o setor no nível recorde conquistado em março.

Outros fatores que também influenciam são a retração do crédito e a resiliência da inflação, no primeiro semestre, em itens-chave, como a alimentação no domicílio.

Cristiano Santos, gerente da PMC

O que é a PMC

Pesquisa acompanha o comportamento do comércio varejista no Brasil. Para a coleta dos resultados, o IBGE apura a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.