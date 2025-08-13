Vendas do comércio crescem 0,3% em junho, ante o mesmo período de 2024

O volume de vendas no varejo brasileiro cresceu 0,3% em junho, na comparação com o mesmo período de 2024, mostram dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O que aconteceu
Comércio cresceu 0,3% em junho, ante o mesmo mês do ano passado. A expansão do volume de vendas foi puxada pelo avanço de quatro dos oito setores investigados: tecidos, vestuário e calçados (6,4%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (2,0%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (1,9%) e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (0,6%).
Quedas ficaram por conta de outros segmentos do varejo nacional. Tiveram números negativos os ramos de móveis e eletrodomésticos (-0,4%), hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,5%), livros, jornais, revistas e papelaria (-1,2%) e combustíveis e lubrificantes (-1,3%).
Comparação mensal
Vendas do comércio caíram em junho em relação ao mês anterior. A queda do setor ao final do primeiro semestre mantém a sequência negativa dos meses de abril (-0,3%) e maio (-0,3%). A trajetória resultou na queda de 0,3% do setor no segundo trimestre. No entanto, não impediu o crescimento de 1,8% no volume de vendas do primeiro semestre. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o resultado o positivo alcança 2,7%.
Sequência negativa tirou o setor de nível recorde. Conforme os dados da PMC (Pesquisa Mensal do Comércio), as três perdas ocorreram após o comércio fechar o primeiro trimestre no maior patamar da série histórica, iniciada em 2000. O recorde foi atingido após crescimento em todos os três primeiros meses de 2025.
Trajetória de queda é atribuída à "base alta de comparação". Cristiano Santos, gerente responsável pela pesquisa, explica que a sequência negativa do volume de vendas do comércio representa uma estabilidade com viés de baixa, ele justifica que o cenário é resultado da dificuldade encontrada para manter o setor no nível recorde conquistado em março.
Outros fatores que também influenciam são a retração do crédito e a resiliência da inflação, no primeiro semestre, em itens-chave, como a alimentação no domicílio.
Cristiano Santos, gerente da PMC
O que é a PMC
Pesquisa acompanha o comportamento do comércio varejista no Brasil. Para a coleta dos resultados, o IBGE apura a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.
Levantamento é realizado desde 1995, mas passou por diversas alterações. Inicialmente coletada apenas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a pesquisa foi expandida para as Regiões Metropolitanas de Recife e Salvador e ganhou abrangência nacional no ano 2000.
Resultados consideram o desempenho de 11 atividades do comércio nacional. Integram o cálculo as vendas de combustíveis e lubrificantes, supermercados, tecidos, vestuário e calçados, móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos, livros, jornais, revistas e papelaria, equipamentos para escritório, informática e comunicação, artigos de uso pessoal e doméstico, veículos, materiais para construção e venda de alimentos por atacado.
